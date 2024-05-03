Люди проводят больше времени в виртуальном пространстве, чем с членами своей семьи - Хиджран Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Люди проводят больше времени в виртуальном пространстве, чем с членами своей семьи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время выступления на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", проходящем 3 мая в Баку.

Она упомянула, что на медиа лежит большая ответственность в работе по продвижению семейных ценностей, защите прав женщин и детей.

"Однако иногда при освещении той или иной проблемы допускаются ошибки. Бывают показаны лица детей, с точностью указаны их домашние адреса, настоящие имена и фамилии, школы, в которых они учатся, места работы.

На днях журналист брал интервью у находившихся на месте преступления детей, которые рассказывали об инциденте во всех деталях. Насколько это правильно? Иногда журналисты неосознанно делятся своими взглядами на стереотипы общества. К сожалению, иногда они делятся новостями ради сенсации, рейтинга.

Очень часто в программах, новостях или статьях на социально-бытовую тематику отображается только негативная часть общества. Однако у нас много образцовых семей. Естественно, необходимо освещать проблемы семей, но не должен нарушаться баланс", - отметила она.

Х.Гусейнова подчеркнула, что одной из самых опасных проблем является то, что интернет и социальные сети очень быстро проникают в семьи.

"Это - непредотвратимый процесс. Мы видим, что люди проводят больше времени в виртуальном пространстве, чем с членами своей семьи. Это отдаляет людей друг от друга, создает холодность в общении ребенка и родителей. Особенно это негативно сказывается на нашей подрастающей молодежи, на их психике, вызывает привыкание. В то же время это приводит к деградации национально-духовных ценностей", - добавила депутат.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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