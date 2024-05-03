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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализуются программы занятости - министр

Общество Материалы 3 мая 2024 14:20 (UTC +04:00)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализуются программы занятости - министр

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся мероприятия по трудоустройству.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа".

Министр отметил, что наиболее важным вопросом является быстрая интеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны, обеспечение стабильной занятости людей, переселяющихся на эти территории.

"Для этого реализуются программы занятости, совершенствуются знания и навыки наших бывших вынужденных переселенцев", - сказал С.Бабаев.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

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