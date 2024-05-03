Компания bp запустила новую программу магистратуры в университете Сумгайыта

БАКУ /Trend/ - Компания bp сегодня объявила о начале образовательного проекта по созданию новой программы магистратуры по химическому машиностроению в Сумгайытском государственном университете, сообщает в пятницу Trend.

В рамках организованного BP-Azerbaijan пресс-тура в Сумгайытский университет, было отмечено, что рассчитанная на 13 месяцев учебная программа адаптирована к потребностям промышленности и включает в себя такие области, как химические и производственные процессы, экологическая устойчивость.

Учебные материалы программы были специально разработаны для нужд промышленных и технологических предприятий и компаний Сумгайыта.

"Мы считаем, что этот проект является очередной успешной инициативой в направлении адаптации подготовки специалистов к потребностям бизнеса и промышленности. Специальность "химик-технолог" востребована в Сумгайыте больше, чем в других городах страны. В Сумгайыте, одном из крупных промышленных центров Азербайджана, где расположены многочисленные современные промышленные и технологические предприятия, существует большой спрос на высококвалифицированных инженеров-химиков", - сказал, выступая в Сумгайытском университете, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Предполагается, что на новую магистерскую программу первоначально будут приняты 15 студентов по двум направлениям специализации - "Химия и технология основного органического синтеза" и "Химическая технология полимеров". В будущем программа будет расширена и включит в себя еще четыре направления, а количество ее участников увеличится до 95 человек в течение следующих 5 лет.

Также в рамках проекта до 15 преподавателей университета пройдут обучение для совершенствования своих знаний и навыков на основе новой учебной программы. Затем группа преподавателей будет отправлена ​​в зарубежные университеты для изучения последних новшеств по своим предметам. Кроме того, ведущие международные тренеры и эксперты будут приглашены для обмена опытом, знаниями и навыками с преподавательским составом программы. Студенты, участвующие в программе, будут задействованы в проектах, реализуемых промышленными предприятиями, в течение значительной части периода обучения. Химико-технологические и химические лаборатории и классы будут оснащены современными технологиями и оборудованием.