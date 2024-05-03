Зохра Агамирова вышла в два финала Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в два финала Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в пятницу Trend. Грация вышла в финал упражнений с обручем и мячом.

В квалификации упражнений с обручем Зохра Агамирова получила от судей 32.900 балла, заняв девятую позицию. А в квалификации упражнений с мячом она заняла четвертое место с результатом 33.000 балла.

Азербайджанская грация Камилла Сеидзаде в финалы упражнений с обручем и мячом не прошла. В программе с обручем она заняла 18 позицию с результатом 30.600 балла, за упражнение мячом она получила 29.700 балла, расположившись на 20 позиции.

По правилам соревнований в финал по отдельным предметам может выйти только одна грация из каждой страны.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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