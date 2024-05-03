В Азербайджане утвержден верхний предел цен еще на ряд лекарств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден верхний предел цен на 66 новых лекарственных средств, взятых на государственную регистрацию.

Как сообщили в пятницу Trend в секретариате Тарифного (ценового) совета Азербайджана, полный перечень лекарственных средств с учетом торгового наименования, фармацевтической формы выпуска, наименования действующего вещества, дозировки, страны-производителя, с утвержденным верхним пределом цен размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе "Лекарственные средства".

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе "Решения Совета".

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