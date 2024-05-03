Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане утвержден верхний предел цен еще на ряд лекарств

Общество Материалы 3 мая 2024 16:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден верхний предел цен еще на ряд лекарств

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден верхний предел цен на 66 новых лекарственных средств, взятых на государственную регистрацию.

Как сообщили в пятницу Trend в секретариате Тарифного (ценового) совета Азербайджана, полный перечень лекарственных средств с учетом торгового наименования, фармацевтической формы выпуска, наименования действующего вещества, дозировки, страны-производителя, с утвержденным верхним пределом цен размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе "Лекарственные средства".

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе "Решения Совета".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости