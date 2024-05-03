Население города Кяльбаджар к 2040 году увеличится до 17 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Если в последнем Генеральном плане города до оккупации (составленном в 1969 году) его площадь составляла 130 га, а население - 7500 человек, то к 2040 году в соответствии с концепцией развития эти цифры увеличатся более чем вдвое (площадь около 290 га, население 17 000 человек).

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана, центр города будет состоять из среднеэтажных многоквартирных и административных зданий, а в окрестностях будет вестись строительство частных жилых домов.

Общий жилой фонд города составит 488 тысяч кв м, из которых большая часть (421 тысяч кв м) будет приходиться на частные жилые дома, а 46 тысяч кв м - на среднеэтажные жилые дома. В целом к 2040 году планируется обеспечить население 4250 квартирами (25 кв м на человека).

В городе также планируется построить 4 школы (на 960 ученических мест), 4 детских сада (на 520 мест), 2 больницы (на 160 коек), реабилитационный центр (на 150 коек), музеи Оккупации и Победы, гостиницы, различные объекты общественного питания и спортивные площадки.

Согласно плану, 22 процента городской территории будет состоять из зелени, а это означает, что на площади 60 га будут созданы зеленые полосы для разных возрастных и социальных групп. Так, если в других городах Азербайджана норма общей площади зеленых насаждений на душу населения составляет 7-10 кв м, то в городе Кяльбаджар этот показатель составит 33 кв м.

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