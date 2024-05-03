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Экс-начальник Высшей военной школы МВД Азербайджана назначен на новую должность

Общество Материалы 3 мая 2024 15:15 (UTC +04:00)
Экс-начальник Высшей военной школы МВД Азербайджана назначен на новую должность

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Высшей военной школы Внутренних войск МВД Азербайджана генерал-майор Ильгар Мамедов назначен на новую должность.

Как сообщает в пятницу Trend, И.Мамедов назначен советником по военным вопросам министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова.

Отметим, что И.Мамедов был освобожден от должности начальника Высшей военной школы Внутренних войск МВД Азербайджана в сентябре прошлого года.

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Экс-начальник Высшей военной школы МВД Азербайджана назначен на новую должность
Экс-начальник Высшей военной школы МВД Азербайджана назначен на новую должность
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