В распространении новостей о детях, совершивших преступления или подвергшихся им, необходим особый подход - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - В распространении новостей о детях, совершивших преступления или подвергшихся им, необходим особый подход.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", проходящем 3 мая в Баку.

По ее словам, публикация семейных тайн, историй детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, персональных данных приводит к нарушению требований законодательства и этических принципов, что, в свою очередь, приводит к возникновению неверных представлений, нарушений поведения, пропаганде незаконного вмешательства в частную жизнь, правонарушений как норм.

"Продукты медиа - это то, что влияет на социальное сознание, мышление и культуру", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!