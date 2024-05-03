БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на панельной сессии "Надлежащее освещение в СМИ социальных вопросов, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки".

По ее словам, в настоящее время идет процесс согласования законопроекта.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости", организованный Агентством развития медиа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!