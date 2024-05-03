AccessBank привлек $5 млн от швейцарской компании responsAbility Investment AG

Ваш местный европейский банк, AccessBank, объявляет о привлечении кредита от своего инвестора - престижного международного финансового института, компании responsAbility Investment AG.

AccessBank заключил кредитное соглашение с двумя фондами, управляемыми компанией responsAbility, на сумммы в 3 млн и 2 млн долларов США соответственно, сроком на 3 года. Привлеченные средства будут направлены на инициативы, способствующие развитию предпринимательства в Азербайджане, включая финансирование микрокредитов, что является одним из приоритетных направлений деятельности банка.

«Мы высоко ценим финансовую поддержку от нашего инвестора - компании responsAbility Investment AG. Это не только бизнес-сделка, но и подтверждение взаимных долгосрочных отношений, подчеркивающих наше стремление расширить права и возможности предпринимателей в Азербайджане. За счет привлеченных средств мы продолжим укреплять наши инициативы по содействию экономическому росту и процветанию в регионе. Каждый кредит открывает новые горизонты, и мы гордимся возможностью быть частью этого пути. Наша цель - стать надежным партнером на пути к финансовой стабильности и процветанию наших клиентов», – сказал Давит Циклаури, Председатель Правления AccessBank.

responsAbility является одной из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению активами и инвестициям в развитие. Она управляет портфелем инвестиционных механизмов, включая частное размещение займов и частный акционерный капитал с бизнес-моделями в странах с развивающимися и формирующимися экономиками.

Данное кредитное соглашение подтверждает доверие компании к видению и потенциалу AccessBank.

responsAbility Investment AG владеет активами в размере 4,5 млрд долларов США, вложенными в более 250 компаний в 70 странах мира.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 33-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 19 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.