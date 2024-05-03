БАКУ /Trend/ - Город Кяльбаджар будет включать в себя существующую территорию поселения и близлежащее село Бояглы.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана, главная улица, начинающаяся от главного въезда в город в северо-восточном направлении и протягивающаяся в юго-западном направлении, составляет основу планировочной структуры.

В начальной точке улицы предусмотрена промышленная и производственная зона города, в средней - центр, а в конечной - объекты туризма и социального обслуживания.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 1 мая 2024 года № 235, был утвержден "Генеральный план развития города Кяльбаджар до 2040 года".

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