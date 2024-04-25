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Буду полностью готов к Летним Олимпийским играм - Гаджи Алиев

Общество Материалы 25 апреля 2024 14:33 (UTC +04:00)
Буду полностью готов к Летним Олимпийским играм - Гаджи Алиев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Буду полностью в форме к Летним Олимпийским играм в Париже.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказал трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по борьбе Гаджи Алиев.

Он отметил, что на данный момент его состояние здоровья хорошее.

"Лечение глаза уже закончилось, и опухоль на лице уже исчезла. Пока есть определенные травмы, но со временем я восстановлюсь. Уже начал тренироваться. Буду полностью готов к Летним Олимпийским играм "Париж-2024", - сказал спортсмен.

Отметим, что во время боя Гаджи Алиева с соперником из Франции Хамзатом Арсамерзоевым в 1/8 финала Европейского олимпийского квалификационного турнира, проходившего в Баку, у него была рассечена бровь, а затем развилась глазная инфекция.

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