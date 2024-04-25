В будущем "зеленая" энергия будет транспортироваться в Европу - глава МИД Венгрии

БАКУ /Trend/ - В будущем "зеленая" энергия будет транспортироваться в Европу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Азербайджано-Венгерском бизнес-форуме.

"Я с гордостью могу отметить, что у нас с Азербайджаном успешные стратегические связи.

Наше партнерство с Азербайджаном обеспечит нам энергетическую безопасность и в дальнейшем. В будущем "зеленая" энергия будет транспортироваться в Европу. Этот подводный проект довольно многообещающий. Дружба между двумя странами показывает, что больше нет темных моментов. Мы получаем взаимную выгоду друг от друга", - добавил П.Сийярто.

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