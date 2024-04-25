Готовящиеся по заказу США отчеты являются инструментом политического давления - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Готовящиеся по заказу США отчеты являются инструментом политического давления.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община отмечает, что Государственный департамент США опубликовал очередные страновые отчеты о правах человека.

"Прежде всего следует сказать, что годовые отчеты, готовящиеся по заказу Конгресса США, являются инструментом политического давления, не имеющим ничего общего с продвижением прав человека. Возникает вопрос, на каком моральном основании готовят этот доклад США – страна, которая в огромной степени ответственна за нарушения прав человека в мире и ситуация в сфере прав человека в которой совсем не радует.

В этом году США попытались оказать давление на Азербайджан посредством подобных докладов, допуская предвзятый и дискриминационный подход. Помимо других необоснованных заявлений, в отчете по Азербайджану нашлось достаточно места для клеветнических утверждений, таких как якобы "нарушение прав армян" в нашей стране. Однако в докладе по Армении не затрагиваются факты таких массовых нарушений прав человека, как изгнание оттуда азербайджанцев, уничтожение их культурного наследия и недопущение их возвращения.

Община Западного Азербайджана осуждает злоупотребление Госдепартаментом США в своих политических целях такими высокими ценностями, как права человека, а также дискриминацию и предвзятость в отношении Азербайджана и азербайджанцев. Община еще раз призывает США уважать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении», - говорится в заявлении.

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