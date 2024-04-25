Азербайджан и США обсудили внедрение риск-ориентированной модели надзора в банках

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США обсудили внедрение модели риск-ориентированного надзора в банках.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с заместителем контролера по политике операционных рисков Управления контролера валютного контроля Кевином Гринфилдом.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями о внедрении модели риск-ориентированного надзора в банках, регулировании инновационных услуг, а также о важности современных технологий в надзоре и регулировании", - говорится в публикации.

Отметим, что с 23 апреля начался визит банковской миссии Азербайджана в США. Он организован Ассоциацией банков Азербайджана и Торгово-промышленной палатой США.

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