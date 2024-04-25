В Армении граждане перекрыли несколько автодорог

БАКУ /Trend/ - В Армении граждане перекрыли несколько автомобильных дорог в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, перекрыты участок Тигранашен (Кярки) автомобильной дороги Ереван-Мегри, а также участок автомагистрали Ереван-Севан, проходящий через Мартуни. В Ширакской области перекрыта автомобильная дорога Ереван-Гюмри, в Баграташене - участок армяно-грузинской магистрали.

Отметим, что несколько дней назад в Тавуше была задержана группа армян, протестующих против процесса демаркации границ. Задержанные были доставлены в Ноемберянский полицейский участок. Все они, кроме политолога Сурена Петросяна, впоследствии были отпущены.

Напомним, что 22 апреля в связи с инцидентами в Тавуше были задержаны 5 членов армянской организации "Боевое братство".

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