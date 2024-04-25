Инвестиции венгерских компаний в экономику Азербайджана превысили 1 млрд долларов - замминистра

БАКУ /Trend/ - Инвестиции венгерских компаний в экономику Азербайджана превысили один миллиард долларов США, и в основном ориентированы на нефтегазовый сектор.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии.

По его словам, венгерские компании очень активны в сфере торговли, транспорта и услуг (в Азербайджане действуют 18 венгерских компаний).

"Мы пригласили их работать по восстановлению освобожденного Карабаха", - подчеркнул Баширли.

Отметим, что в Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В заседании принимают участие делегация во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым.

17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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