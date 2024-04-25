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Венгрия приветствует работу по демаркации границы между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 25 апреля 2024 12:56 (UTC +04:00)
Венгрия приветствует работу по демаркации границы между Азербайджаном и Арменией

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Венгрия приветствует работу по демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге для прессы, проходящем в рамках 10-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Он отметил, что Венгрия готова оказать помощь в восстановлении мира между двумя странами.

"Также Венгрия готова оказать поддержку Азербайджану в направлении разминирования освобожденных территорий", - добавил П.Сийярто.

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