Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике – спортсмены, демонстрирующие высокие достижения – тренер

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике – спортсмены, которые демонстрируют высокие достижения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала журналистам тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Лейла Алиева в кулуарах 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

"Первенство Азербайджана и чемпионат Баку проходят в течение двух дней. Затем сборная примет участие в этапах Кубка мира, которые состоятся в Болгарии, Португалии и Польше. Поэтому текущие соревнования для членов команды являются контрольной тренировкой перед международными стартами. Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике – спортсмены, которые демонстрируют высокие достижения. И мы от каждого ждем хороших результатов", - подчеркнула она.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку 25-26 апреля проходят соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Участниками соревнований являются воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

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