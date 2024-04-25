Критиковавшие Венгрию за партнерство с Азербайджаном, теперь рвутся сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым - Питер Сийярто

БАКУ/Trend/ - Критиковавшие Венгрию за стратегическое партнерство с Азербайджаном, теперь рвутся сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в четверг Trend, об том заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге для прессы, состоявшемся в рамках 10-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

"Сотрудничество между двумя странами помогает справиться с этими вызовами. Были те, кто критиковал нас за стратегическое партнерство с Азербайджаном. Но теперь эти критики рвутся сфотографироваться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Наше стратегическое партнерство создает ряд возможностей", - добавил П.Сийярто.

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