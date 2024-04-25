В Казахстане будут построены новые водохранилища

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане будет построено 20 новых водохранилищ.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".

"Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - отметил он.

По его словам, в Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

Напомним, что в марте в Казахстане начались паводки. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В результате паводков под водой остались тысячи домов, свыше 119 тысяч человек были эвакуированы. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек.

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