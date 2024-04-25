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Глава МИД Венгрии назвал приоритетные для сотрудничества ненефтяные отрасли Азербайджана

Бизнес Материалы 25 апреля 2024 15:24 (UTC +04:00)
Глава МИД Венгрии назвал приоритетные для сотрудничества ненефтяные отрасли Азербайджана

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Венгрия заинтересована в том, чтобы помимо энергетического сотрудничества с Азербайджаном, развивались и другие сферы экономического взаимодействия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе бизнес-форума в Баку глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В Венгрии хорошо развита фармацевтическая промышленность, и мы бы хотели, чтобы такие компании, как всемирно известная "Gedeon Richter", а также "Egis Gyogyszergyar Plc" (известна в Центральной Европе), а может и компания "Celitron Medical Tecghnologies Ltd" наладили бизнес в Азербайджане, возможно, в особых экономических зонах", - сказал Сийярто на встрече с бизнесменами Азербайджана и Венгрии.

По его мнению, для Азербайджана может быть полезен опыт и в управлении водными ресурсами, и в делегации есть ряд профильных компаний. Также Венгрия готова осуществлять в Азербайджане строительные проекты и особенно на освобожденных территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Мы всегда верили в достижение мира и считаем важной оперативную реинтеграцию этих земель. Кстати, наши технологические компании готовы работать в этом направлении, так как именно на освобожденных землях реализуется модель "умного города", "умного села" и "зеленой" энергетики", - отметил глава МИД Венгрии.

Также большие перспективы он отметил во взаимодействии в сфере туризма, науки и культуры.

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