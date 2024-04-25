Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество лиц в Азербайджане, которым были назначены соцпособия и пенсии в этом году

Общество Материалы 25 апреля 2024 11:42 (UTC +04:00)
Названо количество лиц в Азербайджане, которым были назначены соцпособия и пенсии в этом году

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За январь-март текущего года более 38,9 тысячи лицам в проактивном порядке были назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что 55,6 процента из них составляли мужчины, а 44,4 - женщины.

Отметим, что за январь-ноябрь 2023 года социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии в проактивном порядке были назначены 124,7 тысячи человек.

Из них 54,1 процента составляли мужчины, а 45,9 - женщины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости