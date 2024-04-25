Названо количество лиц в Азербайджане, которым были назначены соцпособия и пенсии в этом году

БАКУ /Trend/ - За январь-март текущего года более 38,9 тысячи лицам в проактивном порядке были назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что 55,6 процента из них составляли мужчины, а 44,4 - женщины.

Отметим, что за январь-ноябрь 2023 года социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии в проактивном порядке были назначены 124,7 тысячи человек.

Из них 54,1 процента составляли мужчины, а 45,9 - женщины.

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