Венгерские компании примут участие в аукционах по ВИЭ в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Венгрия развивают стратегическое энергетическое сотрудничество, и скоро оно пополнится "зелеными" проектами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии, прошедшего в Баку.

Он упомянул, что вчера прошла встреча азербайджано-венгерской рабочей группы, в рамках которой обсуждалось сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики.

По его словам, венгерские компании приглашены принять участие в аукционе по строительству объекта солнечной энергии (100Мвт в одном из районов Баку), а также есть и другие идеи.

"Кроме того, сотрудничество между двумя странами налажено в рамках проекта "Кольцо солидарности", предусматривающего транспортировку дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу", - напомнил Аббасов.

Отметим, что цель Азербайджана - добиться к 2030 году доли ВИЭ в энергобалансе в объеме свыше 30 процентов.

В настоящее время ВИЭ в Азербайджане вырабатывают восемь процентов всей электроэнергии.

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