Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана — Ален Симонян

БАКУ/Trend/ - Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Считаю позитивным, если Армения будет покупать газ у Азербайджана, нам нужно обсудить этот вопрос", - сказал он.

Отметим, что выступая 23 апреля на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» в Университете АДА, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения также может быть получателем азербайджанского газа, особенно учитывая очень льготную цену на газ, поставляемый в Грузию.

"И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество", - сказал глава государства.