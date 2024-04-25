БАКУ /Trend/ - Венгерская компания "Wizz Air" имеет возможности увеличить количество полетов в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"В настоящее время рейсы между Баку и Будапештом осуществляются 3 раза в неделю. Есть возможность увеличить частоту рейсов", - подчеркнул Мамедов.

Также "Wizz Air" из Баку осуществляет рейсы в Рим и в Абу Даби.

"Мы призываем венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта. В частности, и по развитию Среднего коридора, важного для ЕС", - добавил Мамедов.

Отметим, что в Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В заседании принимают участие делегация во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым.

Напомним, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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