Завод "Hell Energy" в СЭЗ Алят будет введен в эксплуатацию в 2025 году

БАКУ /Trend/ - Завод венгерской группы компаний "Hell Energy" в свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Как передает в четверг Trend, об этом было сообщено на 10-м заседании межправкомисссии Венгрии и Азербайджана в Баку.

Годовая производственная мощность этого предприятия 700-800 миллионов штук алюминиевых банок для напитков в год.

На начальном этапе годовая мощность составит 415 миллионов алюминиевых банок для напитков. В рамках проекта планируется создать свыше 300 рабочих мест.

Отметим, что инвестиционная стоимость азербайджанско-венгерского завода по производству алюминиевых банок для напитков составляет 211 миллионов долларов США.

Напомним, что в связи с этим событием 10 июля 2023 года между ЗАО "Азербайджанский инвестиционный холдинг" и "Hell Energy" подписано соответствующее соглашение.

Также отметим, что в Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В заседании принимают участие делегация во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым.

Также напомним, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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