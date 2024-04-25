Комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность – Захарова

БАКУ /Trend/ - Комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая регулярные взаимные обвинения Армении и Азербайджана в связи с уничтожением памятников культуры, памятников истории, религиозных объектов, мы призываем Баку и Ереван сделать этот вопрос темой двусторонних переговоров", - сказала она.

Захарова отметила, что со своей стороны Москва готова оказать любое необходимое содействие по данной теме.

Отметим, что Армения совершила масштабные преступления на исторических землях Азербайджана. Разрушение памятников и кладбищ в Западном Азербайджане, в том числе нападение наследие азербайджанцев в районе Тепебаши в Ереване, является частью процесса уничтожения азербайджанских памятников.

Помимо стирания следов азербайджанцев на их исторических и этнических землях, армяне также осуществляли геноцид против топонимов. Руководство моноэтнического государства изменило названия 703 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы, на армянские топонимы. В результате целенаправленной политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет, культурное наследие азербайджанского народа с многовековой историей на территории Армении находится под угрозой полного исчезновения, многие образцы культурного наследия уничтожены. В результате депортации азербайджанцев, веками проживавших на территории нынешней Армении, в течение ХХ века, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца. Культурный геноцид, осуществленный Арменией, сопровождался этнической чисткой азербайджанцев.