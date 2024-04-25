В четыре руки… Перформанс Нармин Искендеровой и Сабины Мустафаевой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "В четыре руки" или "фортепианный ансамбль"- так называется приём, когда на одном инструменте играют сразу 2 пианиста. Это всегда ярко, эффектно и интересно! Но не так просто, как кажется. Ведь при игре в ансамбле нужно не только блестяще исполнять свою партию, но и следить за партией своего партнёра, слышать её, и держать общий темп. Причем оба участника дуэта должны играть в одном темпе и одном настроении, чтобы "из четырёх рук" появилась одна красивая мелодия.

Именно это было продемонстрировано на вечере в Международном центре мугама, где прошел концерт фортепианного дуэта "Təfsir", организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана и Главного управления культуры города Баку, сообщает Trend Life. Ведущей вечера была музыковед Айтен Адыгезалова.

Педагоги-пианисты музыкальной школы №35 имени Шароева, лауреаты международных конкурсов Нармин Искендерова и Сабина Мустафаева представили произведения азербайджанских и мировых классиков. Некоторые произведения впервые прозвучали в стране, вызвав овации зрителей.

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