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Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне - Токаев

Казахстан Материалы 25 апреля 2024 17:03 (UTC +04:00)
Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне - Токаев

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром обороны Китая Дун Цзюнем.

"Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнерства", - сказал он.

Как считает Токаев, на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности", - сказал Токаев.

В свою очередь министр обороны Китая Дун Цзюнь поблагодарил Токаева за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств-членов ШОС.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.

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