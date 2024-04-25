Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром обороны Китая Дун Цзюнем.

"Казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнерства", - сказал он.

Как считает Токаев, на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности", - сказал Токаев.

В свою очередь министр обороны Китая Дун Цзюнь поблагодарил Токаева за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств-членов ШОС.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.