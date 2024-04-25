Казахстан возобновил транспортировку грузовых автомобилей через Каспий вдоль Среднего коридора

АСТАНА /Trend/ - Казахстан возобновил транспортировку грузовых автомобилей через Каспийское море в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на минтранс Казахстана, после возобновления движения по автодороге Кульсары-Актау 14 апреля через паромный комплекс "Порт Курык" была обеспечена транспортировка 840 грузовых транспортных средств по ТМТМ.

Напомним, что из-за паводков в западных регионах Казахстана ранее были введены временные ограничения движения на международных автомагистралях. 14 апреля в связи со стабилизацией паводковой ситуации ограничение было снято и, как следствие, в направлении порта Курык устремился большой поток грузовых АТС.

Как отметили в министерство транспорта, благодаря слаженной совместной работе порта и азербайджанской судоходной компании ASCO были приняты своевременные организационные меры, позволившие не допустить заторов и простоев в порту.

По состоянию на 7:00 25 апреля (GMT+5) в порту Курык находятся 78 грузовиков, ожидающих отправки в порт Алят (Баку).

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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