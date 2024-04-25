2024 год создает возможности для увеличения инициатив в сфере перехода к "зеленой" экономике - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - 2024 год создает возможности для дальнейшего увеличения инициатив в сфере перехода к "зеленой" экономике в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана"

"В этом году в Азербайджане пройдет такое престижное международное мероприятие, как COP29. При этом 2024 год был объявлен Президентом страны «Годом солидарности во имя зеленого мира». Предыдущий опыт также показывает, что для успешной реализации такого масштабного мероприятия, как COP, необходимо активное участие всех членов общества, особенно предпринимателей. 2024 год создает возможности для дальнейшего увеличения инициатив в сфере перехода к "зеленой" экономике. Это важно с точки зрения имиджа нашей страны, повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности и ее совершенствования в соответствии с требованиями современной эпохи", - сказал он.

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