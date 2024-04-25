Отношения между двумя странами после победы в Карабахе приобрели более динамичный характер - Ясеми Озтюрк

БАКУ /Trend/ - После победы в Карабахе отношения между двумя странами приобрели более динамичный характер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила председатель комитета по праву, политическим делам и внешним связям Турецкой Республики Северного Кипра Ясеми Озтюрк на проходящем сегодня в Баку первом заседании председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

"Мы очень рады, что Турецкая Республика Северного Кипра была принята в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя", - отметила она.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Северным Кипром, парламентарий упомянула, что исторические связи, общие ценности еще больше связывают обе страны.

"Мы будем продолжать нашу правую борьбу. Мы хотим, чтобы была признана наша независимость. Это борьба не только Северного Кипра, но и всего тюркского мира", - подчеркнула Ясеми Озтюрк.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!