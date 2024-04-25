БАКУ /Trend/ - Азербайджан начнет практическую реализацию проекта сборки автобусов с Венгрией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время выступления на Азербайджано-Венгерском бизнес-форуме.

"Наши экономические связи расширяются по всем направлениям. Энергетическое сотрудничество уже многогранно. Сегодня азербайджанская нефть экспортируется в Венгрию. Уже с этого года начались поставки азербайджанского газа в Венгрию. Объем поставляемого газа серьезно увеличится. В этом направлении ведутся активные обсуждения

В ближайшее время начнется практическая реализация проекта автобусной сборки Азербайджана с Венгрией", - отметил министр.

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