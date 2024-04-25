В Баку откроется выставка Милены Набиевой "Мелодия огня"

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku Flame Towers 26 апреля в 19.00 состоится открытие выставки работ члена Союза художников Азербайджана и UNESCO, заместителя председателя Общества охраны природы, главы благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милены Набиевой "Мелодия огня", сообщает Trend Life.

Участник многих международных выставок в этот раз предлагает среди привычных образов услышать уникальную мелодию, которая таится в каждом орнаменте, что сопровождают работы автора. Именно они стали её оригинальным художественным «почерком» и уже завоевали признание у зрителей. В представленных на выставке работах художница словно реинтерпретирует древние символы, вплетая в них современную рефлексию.

Стилистически выверенная орнаментальная палитра в невербальном общении неторопливо ведёт повествование о былых временах, когда люди собирались у костров и в танце открытого пламени воплощались легенды и народные предания, что сохранились до наших дней в разнообразии узорного словаря. Каждый завиток – отдельная «музыкальная фраза»… Здесь драконы и фениксы, древо жизни и алый дух, лотос и традиционная бута… И каждый немыслим без огненного присутствия…

Место проведения выставки, по словам Милены Набиевой, выбрано не случайно: "Пламенные башни – как символ современного Баку не просто небоскрёбы. Они те самые языки пламени, что напрямую ассоциируются с огнём, что навечно вписан в герб нашего города. Они перекликаются с плодом граната, который я просто обожаю включать в свои работы. И не только его… Природа Азербайджана щедро одарила свой народ. На мой взгляд, одно из воплощений огня – солнце, настолько благосклонно к этой земле, что всё, что она родит, несёт в себе частичку его вкуса".

Убеждения художницы словно получают неоспоримое подтверждение в её работах. Каждый холст будто пронизан нежной золотистостью, что присуща солнечному свету. А в цветочных сюжетах читаются тонкие линии огненного пламени в лепестках…

Представленные в экспозиции 20 художественных работ – разные по тематике и сюжетному наполнению. Они словно отдельные музыкальные произведения, что сливаясь в общее изобразительное звучание, составляют единую партитуру "Мелодии огня", которая неоспоримо подтверждает "Всё в мире из огня"… Надо только уметь его чувствовать и видеть в любом проявлении на нашем жизненном пути…

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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