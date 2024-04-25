Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики освобожден от занимаемой должности

БАКУ /Trend/ - Решением Верховного Меджлиса Нахчывана премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в четверг Trend, другим решением Верховного Меджлиса новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики назначен Джейхун Джалилов.

Отметим, что в марте 2023 года Джейхун Джалилов был назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

Ранее он занимал должность заместителя председателя правления Агентства "DOST" в Баку.

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