В Баку прошла церемония прощания с Эльмирой Сулеймановой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла церемония прощания с бывшим (первым) Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Эльмирой Сулеймановой.

Как сообщает в четверг Trend, в церемонии прощания в мечети "Тезе пир" приняли участие родственники покойной, официальные лица, представители общественности.

Сообщается, что Эльмира Сулейманова будет похоронена во II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Эльмира Теймур гызы Сулейманова родилась 17 июля 1937 года в городе Баку. Доктор химических наук (1980), профессор (1981). Получала персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики. Эльмира Сулейманова занимала должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана с 2002 по 2019 годы.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева она была награждена орденами "Шохрат" и "Шараф" за заслуги в области защиты прав человека.

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