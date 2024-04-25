РФ сожалеет, что в Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ - Захарова

БАКУ/Trend/ - РФ сожалеет, что власти Армении продолжают допускать безосновательную публичную критику в адрес ОДКБ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно, но [критику] безосновательную. Это при том, что руководство секретариата организации публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении республики в полном соответствии с уставными целями и принципами ОДКБ", - сказала она.

Отметим, что ранее Пашиняна заявил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.