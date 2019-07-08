В Азербайджане зарегистрировано свыше 8 тысяч производителей и поставщиков продуктов питания

8 июля 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К первому июля текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 8269 объектов занятых в сфере производства, поставок, продажи продуктов питания и в системе общепита.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, на встрече с предпринимателями, организованной по инициативе Американской торговой палаты(Am Cham Азербайджан) в Баку.

Тахмазли отметил, что 23 процента предприятий являются объектами по производству первичной продукции, 61 процент - по продажам, 16 процентов производственные объекты. Остальные относятся к сфере ресторанного бизнеса и других объектов общепита.

"Агентство пищевой безопасности оказывает комплекс услуг предпринимателям, особенно в сфере ветеринарии, в соответствии с требованиями и нормами санитарии и гигиены, а также организовывает в периодическом порядке встречи с представителями частного бизнеса. На сегодняшний день мы провели более 50 таких встреч, с участием трех тысяч предпринимателей", - сказал Тахмазли. Председатель Агентства отметил, что создание агентства является частью институциональных реформ, которые проводятся в Азербайджане и по сегодняшний день. По словам Тахмазли, коренные реформы, проведенные в стране прежде всего оказали положительное воздействие развитию предпринимательства и усовершенствование механизмов управления бизнесом в продовольственной сфере.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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