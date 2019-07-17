Expressbank сделал денежные переводы с "Золотой Короной" еще быстрее и удобнее!

БАКУ/Trend/ - Expressbank, постоянно совершенствуя свои банковские услуги в соответствии с современными требованиями, предоставляет пользователям системы денежных переводов “Золотая Корона” возможность получать деньги, не приходя в банк, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Бесплатно скачав мобильное приложение «Денежные переводы» от “Золотой Короны” и зарегистрировавшись в нем, клиенты банка получают возможность зачислять перевод непосредственно на пластиковые карты Expressbank (мобильное приложение: https://koronapay.com/m/qr-dp ) Порядок проведения операции предельно прост и удобен. (Процесс операции: https://youtu.be/ktYXJJ6dapA ).

Для клиентов, не имеющих банковские карты, Expressbank также предоставляет специальную возможность. Обратившись в ближайший филиал банка, клиенты смогут перевести деньги, отправленные по системе “Золотая Корона”, на карту Expresso, которую можно оформить в течение 15 минут. Благодаря этому, клиенты также смогут воспользоваться всеми преимуществами карты Expresso.

Переведенные на карту деньги можно обналичить в любом банкомате Expressbank-a (АТМ) без комиссии или использовать для безналичной оплаты покупок внутри страны, получая до 30 процентов кэшбэка.

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