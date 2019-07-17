В Азербайджане выросла прядильная промышленность

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года объемы производства обуви, одежды, пряжи и кожаных изделий Азербайджана в суммарном выражении составили 233,3 миллиона манатов, что на 18,8 процента превысило показателя предшествовавшего года, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За шесть месяцев текущего года был зафиксирован рост производства одежды – на 3,3 процента, до 59,1 миллиона манатов, кожаных изделий и обуви - на два процента, до 9,2 миллиона манатов, пряжи - на 51,2 процента, до 198,1 миллиона манатов.

Розничный оборот продукции прядильной промышленности, одежды и обуви составил за отчетный период 3,236 миллиарда манатов, увеличившись за год на три процента. В торговых сетях на одежду и обувь потребители тратят около 18 процентов своих средств.

По сравнению с маем цены на одежду сократились на 0,5 процента, на ткани - на 0,2 процента, на обувь – 0,1 процента. За год цены на эту продукцию выросли на 1,1 процента, 4,2 процента и 1,1 процента соответственно.

Производство одежды и обуви в Азербайджане (Январь-Июнь 2019 года):

Произведено в Январе-Июне 2019 года Разница по сравнению с Январе-Июне 2018 года (в %) Готовая продукция на складах на 1.07.2019 года Одежда Верхний трикотаж, тыс. штук 48,6 66,5 2,5 Нижний трикотаж, тыс. штук 308,9 158,7 29,4 Носки, тыс. пар 1265,2 111,9 14,2 Профессиональная одежда для мужчин, тыс. штук 218,1 138,9 1,8 Мужские пиджаки и блейзеры, штуки 805 0,7 4 370 Женские костюмы и комплекты, штуки 1 242 33,5 - Кожаные изделия и обувь Кожа, тыс. кв.м. 31,7 127,3 140,0 Кожано-меховые изделия, тыс. кв.м. 29,8 40,1 29,8 Обувь, тыс. пар 85,7 127,7 20

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7 AZN/USD.



(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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