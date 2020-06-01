«Преодоление вызовов и раскрытие возможностей»: PwC Azerbaijan представил основные результаты 3-го Ежегодного опроса руководителей компаний

БАКУ/Trend - Первогоиюня PwC Azerbaijan опубликовал свой 3-ий Ежегодный опрос руководителей компаний в Азербайджане. Опрос руководителей PwC Azerbaijan является частью Ежегодного глобального опроса руководителей PwC, представляемого на Всемирном экономическом форуме в Давосе в течение последних 22 лет.

Руководители 80 частных и государственных компаний из всех ключевых отраслей экономики Азербайджана приняли участие в опросе и поделились своими взглядами на рост, вызовы, повышение квалификации и многое другое.

"Опрос проводился до вспышки COVID-19, и мы понимаем, что взгляды руководителей по некоторым вопросам могли измениться всего за пару месяцев. В то же время, руководители компаний сохраняют свою позицию по фундаментальным вопросам, влияющим на бизнес, таким как экономический рост, геополитическая неопределенность и повышение квалификации", - отметили в компании.

Несмотря на существующие вызовы на мировом рынке, руководители азербайджанских компаний по-прежнему демонстрируют определенный уровень оптимизма в отношении перспектив роста своей организации. Тем не менее, несмотря на уверенность в своей способности развивать частный бизнес, руководители компаний хорошо осведомлены о различных проблемах, внутренних и внешних, которые могут сорвать их планы роста. Для 37,18% руководителей местных компаний главной угрозой является волатильность обменных курсов, у 32,47% руководителей местных компаний растет беспокойство по поводу геополитической неопределенности, а у 23,38% - беспокойство вызывает налоговое бремя и неопределенность экономического роста.

Руководители местных компаний признают, что преобразования потребуют инвестиций в человеческие ресурсы - выход за рамки сокращения и использования повышения квалификации для роста эффективности и улучшения опыта работы. В результате только 5% руководителей компаний намерены сократить число своих работников, тогда как 26% руководителей компаний добились прогресса в создании программы повышения квалификации, которая развивает спектр коммуникационных, технических и цифровых навыков. Одним из признаков того, что лидеры азербайджанского бизнеса стремятся инвестировать в быстро развивающиеся отрасли, является то, что 58% руководителей предпочитают инвестировать в технологии, медиа и телекоммуникации. 82,5% руководителей компаний планируют повысить эффективность работы в течение следующих 12 месяцев, чтобы улучшить производительность и стимулировать рост доходов.

PwC Азербайджан провел 80 интервью с руководителями крупных компаний в частном и государственном секторах. Интервью проводились в основном в режиме онлайн, после чего проводились личные встречи. Эти интервью были распространены по целому ряду отраслей. Все интервью проводились на основе конфиденциальности. 18% компаний-респондентов имели выручку в размере 101-999 миллионов долларов США; 72% компаний были официально зарегистрированы на бирже; 54% компаний работали в течение 11-25 лет.