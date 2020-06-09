Андреа Хагманн: Я создала Австрийский банк развития и управляла им 10 лет

БАКУ/Trend/ - Андреа Хагманн получила степень магистра по коммерческим наукам в Венском Университете экономики и делового администрирования и обладает более 25-летним опытом в сфере финансовых услуг. В настоящее время она является членом совета директоров и Инвестиционного комитета Европейского фонда для Юго-Восточной Европы (с 2019 года), членом совета директоров Фонда SANAD (Ближний Восток и Северная Африка) для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (с 2017 года). Хагманн является членом Наблюдательного совета AccessBank с декабря 2019 года.

- Много лет назад правительство Азербайджана решило пойти путем диверсификации и развития ненефтяных секторов экономики. В частности, правительство обратило внимание на развитие малого и среднего предпринимательства в стране. Какой вы видите роль AccessBank, который обслуживает сектор малого и среднего бизнеса?

- Основным источником экономического роста в Азербайджане по-прежнему является нефтегазовый сектор. Хотя в последние годы правительство сосредоточилось на диверсификации экономики, пандемия в сочетании с падением цен на нефть показала, насколько уязвимой остается экономика.

Я родом из Австрии, где микро-, малый и средний бизнес является движущей силой экономики, и я знаю о преимуществах, которые именно малое предпринимательство может принести экономике страны. Оно способствует созданию рабочих мест, формированию доходов и, в конце концов, может снизить уровень бедности. Малое предпринимательство помогает сделать экономику более устойчивой в кризисных ситуациях. Но, конечно, оно, как и любой иной сектор экономики, не застраховано от непредвиденных ситуаций, таких, как, например, пандемия коронавируса.

Предоставляя специализированные финансовые продукты, банковский сектор играет решающую роль в поддержке развития здорового и стабильного сектора малого предпринимательства. Именно в этом я и вижу роль AccessBank. Коллектив банка обладает обширными знаниями и многолетним опытом обслуживания малых предприятий, которым необходимы индивидуальные услуги и финансовая поддержка. Я знакома с деятельностью AccessBank вот уже около 10 лет, начиная с того времени, когда я была членом правления Австрийского банка развития. После ухода с этой должности в 2017 году меня пригласили в Наблюдательный совет AccessBank и я согласилась с большим удовольствием. Я ценю опыт людей, работающих в AccessBank и важные услуги, которые они предоставляют малым предприятиям. Я уверена, что этот опыт одинаково важен для сотрудников, клиентов и инвесторов.

Я убеждена, что AccessBank успешно преодолеет сложившуюся ситуацию, укрепит свои позиции и продолжит играть важную роль наиболее надежного партнера для малого бизнеса в Азербайджане.

- Как вы видите ваши следующие годы в должности члена Наблюдательного совета AccessBank?

- Я создала Австрийский банк развития и управляла им 10 лет. В этот период мы предоставили средства многим банкам, специализирующимся на финансировании малого и среднего предпринимательства по всему миру. Мы основали банк в 2008 году - в период всемирного финансового кризиса, и у меня есть опыт в этом плане, которым я готова поделиться. В настоящее время я являюсь членом совета директоров различных фондов по развитию малого и среднего предпринимательства, что позволяет мне быть в курсе текущей ситуации и новшеств в секторе – этими знаниями я также готова делиться с командой AccessBank.

Я очень горжусь тем, что буду первой женщиной в Наблюдательном совете AccessBank. Это показатель дальнейшего усиления гендерно-сбалансированной кадровой политики, которая уже существует в банке, где замечательные женщины занимают ключевые руководящие должности. Я твердо убеждена в том, что сотрудничество и консолидация способностей и опыта профессионалов обоих полов нужно для того, чтобы обеспечить устойчивость организации в трудные времена. Именно в такие времена сбалансированная кадровая политика очень важна, она помогает с легкостью преодолеть трудности.

- AccessBank является единственным банком в Азербайджане, для которого социальная ответственность и защита окружающей среды – одни из основных ценностей. Как вы видите роль банка в продвижении ответственного финансирования и зеленой экономики?

- Ответственное финансирование и зеленая экономика являются важными элементами сектора устойчивого финансирования.

Для AccessBank ответственное финансирование является частью бизнеса. Хорошее и доверительное сотрудничество между банками и клиентами подразумевает прозрачность и ясность условий. Это основа стабильного и долгосрочного партнерства. Сегодня AccessBank рассматривается как надежный партнер, наличие которого имеет решающее значение во времена снижения экономической активности по всему миру.

В последние годы мы могли наблюдать за тем, насколько хрупка экологическая ситуация во всеми мире. Работа на развитие зеленой экономики и поддержка улучшения окружающей среды уже лежат в основе корпоративных ценностей AccessBank. Я с большим энтузиазмом готова поддержать банк в его стремлении стать лидером в продвижении зеленой экономики в Азербайджане.