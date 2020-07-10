В период пандемии международные перевозки в Азербайджане не прекращались - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - В период пандемии международные перевозки в Азербайджане не прекращались.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Гаджиев отметил, что обеспечена активная деятельность международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".

По его словам, не было дефицита товаров, импортируемых из-за рубежа. На западном погранично-пропускном пункте все местные и иностранные водители проходят тест на коронавирус.

"С начала карантина проезд с северного направления обеспечивается в сопровождении полиции. Если есть какие-либо проблемы в этой области, мы должны найти совместные решения", - отметил он.