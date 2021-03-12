«AS Group İnvestment» подарила семье шехида трехкомнатную квартиру (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО AS Group Investment подарила трехкомнатную квартиру площадью 96 квадратных метров в Park Residence семье шехида сержанта Ниязи Искендерова.

В пресс-службе компании сообщили, что накануне представители компании и Министерства труда и социальной защиты населения встретились с семьей шехида, проживающей в общежитии в Мингячевире, и вручили им документы на квартиру. AS Group Investment также обязалась полностью отремонтировать и обставить предоставленную семье шехида квартиру.

Сержант-шехид Ниязи Искендеров отличился в боевых действиях в апреле 2016 года. В ожесточенных боях в направлении села Талыш он помог вынести с поля боя восемь раненых солдат. Сам же получил несколько ранений от пули снайпера. Когда началась Вторая Карабахская война, Ниязи снова встал на защиту Родины, принимал участие в боевых действиях. В боях на Суговушанском направлении помог раненым товарищам по оружию. В одном из боев был тяжело ранен и отправлен в военный госпиталь в Шамкире, а оттуда - в больницу Мингячевира. Однако в ту же ночь сбежал из больницы и вернулся на поле боя. Искендеров продолжил воевать в направлении Суговушана. 5 октября стал шехидом.

Еще в 2004 году Ниязи женился на выросшей в детском доме Кёнуль. Молодая семья поселилась в однокомнатной (12 кв. метров) квартире в одном из общежитий Мингячевира. Для девушки, которая была лишена родительской любви и заботы, Ниязи стал самым близким человеком. Кёнуль потеряла не просто мужа, но друга, опору в жизни.

Несмотря на жизнь с трудностями, патриотизм и чувство верности Родине Ниязи всегда ставил на первое место, был готов пойти воевать за освобождение оккупированных земель. Его жена говорит, что самой большой мечтой Ниязи было стать шехидом за свою Родину.

AS Group Investment, чтобы уменьшить боль, страдания и трудности семьи шехида, решила подарить квартиру семье Ниязи Искендерова.

Следует отметить, что начиная с 27 сентября, дня, когда начала писаться самая славная история Азербайджана, AS Group Investment стремится поддерживать Азербайджанскую армию, граждан и государство. Компания поддерживает наших солдат, сражавшихся на передовой, и граждан, чьи дома были разрушены в результате ударов противника во время войны, и которые были переселены в другие села и поселки, помогая им продовольствием и оборудованием. Кроме того, AS Group Investment выделила 150 тысяч манатов Фонду YAŞAT, созданному для поддержки семей шехидов и раненых в Отечественной войне. Также перечислено 300 тысяч манатов в Фонд возрождения Карабаха для восстановительных работ на освобожденных территориях.