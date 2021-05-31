Международный аэропорт Физули планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября – AZAL (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Международный аэропорт в освобождённом от оккупации городе Физули планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября 2021 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент AZAL Этибар Гусейнов.

По его словам, общая протяженность аэропорта составит 4,8 километра, из которых три километра – взлетно-посадочная полоса и по 900 метров – зоны освещения. На сегодняшний день, наряду со строительством аэропорта, ведутся работы по установке навигационного и другого оборудования.

«Автомобильная трасса "Дорога Победы" будет иметь выход к этому аэропорту. Наряду с этим началось строительство аэропорта в Зангилане и планируется начать строительство в Лачине», – добавил Гусейнов.

Вице-президент AZAL отметил, что к моменту сдачи аэропорта в эксплуатацию будет функционировать один терминал.

Напомним, что сегодня начался совместный визит министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу на освобождённые территории Азербайджана.

Стороны посетили Физулинский и Ходжавендский районы с целью ознакомления с начатыми инфраструктурными проектами на местах.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)