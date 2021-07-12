Иран и Азербайджан предпринимают шаги по развитию двусторонней торговли - замгубернатора

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан ведут работу по развитию двусторонней торговли.

Об этом сказал Trend заместитель губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан по экономическим вопросам Али Джахангири.

По его словам, Иран и Азербайджан обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества во многих сферах.

В настоящее время существует возможность увеличения двустороннего товарооборота в несколько раз, отметил замгубернатора.

"В связи с развитием промышленности в иранской провинции Восточный Азербайджан возникает спрос на некоторую продукцию и сырье. Часть этого спроса удовлетворяют страны СНГ. Азербайджанским бизнесменам проще удовлетворять спрос Ирана на сырье. В Иране фиксируется высокий показатель промышленного производства. С помощью азербайджанских бизнесменов продукция, произведенная в иранской провинции Восточный Азербайджан, может быть экспортирована в третьи страны, включая СНГ, в том числе в Россию. Все это может способствовать развитию двухсторонней торговли", - подчеркнул Джахангири.

Он добавил, что в настоящее время для развития экономических отношений между Азербайджаном и Ираном делается акцент на совместных инвестициях и деятельности в области технологий.

"Около 40 азербайджанских компаний инвестировали в экономику Ирана. Примерно половина этих компаний действует в Восточном Азербайджане. Кроме того, в Азербайджане работают более 900 иранских компаний", - сказал Джахангири.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)