Азербайджан нацелен на рост товарооборота с Россией - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на рост товарооборота с Россией в 2021 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку".

По его словам, прошлый год был ознаменован сокращением товарооборота между двумя странами.

"Однако на данный момент экономика и Азербайджана, и России растет, что, конечно, оказывает влияние на экономическое взаимодействие", - сказал Джаббаров.

Министр также сообщил, что в первом полугодии товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)