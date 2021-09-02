"Дочка" NEQSOL Holding в Украине увеличила доходы и прибыль на 20%

Телекоммуникационная компания Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding, улучшила финансовые показатели во втором квартале 2021 года. Доходы группы компаний Vodafone Украина в апреле-июне 2021 года составил 4,9 млрд гривен, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Другие финансовые показатели компании также продемонстрировали устойчивый рост. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 31% – до 2,8 млрд гривен. Маржа OIBDA выросла с 52,6% до 57,9%. Согласно финансовому отчету компании, чистая прибыль возросла на 20% и составила 1,2 млрд гривен.

Основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах. Постепенное восстановление доходов от роуминга также повлияло на рост доходов. Во втором квартале 2021 года выручка от роуминга собственных абонентов увеличилась на 22%, а рост потребления составил 57% по сравнению с 3 кварталом прошлого года, традиционно самым оживленным периодом.

Vodafone Украина также отмечает увеличение спроса на услуги на базе Интернета вещей (IoT). Так, количество IoT-пользователей за год увеличилась на 30%.

Капитальные инвестиции Vodafone Украина во 2 квартале 2021 года составили 584 млн гривен и в основном были направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU (средняя выручка на одного пользователя) на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

База клиентов Vodafone Украина во втором квартале 2021 года остается стабильной, на уровне 18,9 млн.

NEQSOL Holding завершил сделку по приобретению компании Vodafone Украина в декабре 2019 года. Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.