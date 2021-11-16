Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 16 ноября был обсужден в первом чтении проект государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, сообщает во вторник Trend.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Завтра в парламенте продолжатся обсуждения проекта госбюджета.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)